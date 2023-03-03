Часть украинских войск покинет Артемовск

Командир подразделения ВСУ с позывным Мадьяр заявил, что получил приказ покинуть Артемовск

Тактическая группа аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра» получила приказ на выход из Артемовска (Бахмута). Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир подразделения с позывным Мадьяр.

По его словам, группа зашла в город 110 суток назад и теперь направляется на новое место. Связана ли передислокация с частичным окружением города и прорывом украинской обороны на нескольких участках, военный не уточнил.

«Приказы не обсуждаются», — написал Мадьяр.

Ранее командир «Птиц Мадьяра» рассказал о крайне высоких потерях украинских войск, обороняющих Артемовск, и предложил командованию оставить город. По словам одного из его подчиненных, гарнизон теряет роту-две в сутки, за неделю — целый батальон.

«Бахмут уже стал каким-то идолом, Бахмут-крепость. Мое видение ситуации такое: оно того не стоит. Нужно подготовить позиции, откатиться, выровнять линию [фронта] и надеяться, ждать боеприпасов этих проклятых», — сетовал командир.