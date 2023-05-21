Минобороны объявило о завершении освобождения Артемовска

Минобороны РФ: на Артемовском направлении завершено освобождение Артемовска

В результате наступательных действий штурмовых отрядов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на Артемовском тактическом направлении завершено освобождение города Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Уточняется, что освобождение города произошло при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск.

Ранее в субботу, 20 мая, российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня кровопролитных боев. Евгений Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» записали видео на фоне развалин в городе.

При этом украинская сторона опровергает утрату полного контроля над городом. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр утверждает, что ВСУ контролируют «инфраструктурные и промышленные объекты» в районе многоэтажки «Самолет».