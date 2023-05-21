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01:13, 21 мая 2023Россия

Путин поздравил российских военных со взятием Артемовска

Путин поздравил российских военных с полным освобождением Артемовска в ДНР

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поздравил штурмовые отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и помогающим им военных подразделений Вооруженных сил (ВС) России с полным освобождением Артемовска (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает РИА Новости.

Отмечается, что все отличившиеся в операции по взятию города будут представлены к государственным наградам.

Ранее в Минобороны сообщили, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнера» на Артемовском тактическом направлении завершено освобождение Артемовска. Уточняется, что освобождение города произошло при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск.

20 мая российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня кровопролитных боев. Евгений Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» записали видео на фоне развалин в городе.

Марина Совина
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