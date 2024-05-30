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14:36, 30 мая 2024Силовые структуры

Убитая разведчиками ВС России девушка служила в ВСУ и сдалась в плен

«Лента.ру»: убитая разведчиками ВС РФ девушка служила в ВСУ и сдалась в плен
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alina Smutko / Reuters

Похищенная и убитая двумя российскими разведчиками девушка оказалась бывшей военнослужащей Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдавшейся в плен в мае 2022 года. Об этом в четверг, 30 мая, «Ленте.ру» стало известно из публикации Telegram-канала, который, как следует из его описания, публикует интервью, фотографии, документы и личные вещи демилитаризированных пленных украинских военных.

Аналогичная информация содержится в единой онлайн-базе украинских военнопленных.

Публикация, датированная 16 мая 2022 года, содержит фото 22-летней Валентины Давроновой, держащей деревянную табличку, на которую мелом нанесены ее фамилия, имя и отчество, а также указана дата пленения — 11 марта 2022 года, и год ее рождения — 2000-й. Данное фото из публикации неизвестный пользователь опубликовал в комментарии под снимком Давроновой на странице ее матери в одной из соцсетей.

«Отрадно, что по пути сознательного выбора идут не только украинские военнослужащие мужчины, но и женщины. Вопрос, конечно, остается открытым — на кой они вообще туда пошли? Тем не менее некоторые из них вовремя складывают оружие и поднимают [руки]. Инстинкт жизни берет верх над инстинктом [смерти]. 22-летняя Давронова Валентина Константиновна», — говорится в публикации.

Ранее 30 мая сообщалось, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит уголовное дело двух военных разведчиков — старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, которые, по версии следствия, 13 января 2023 года похитили 23-летнюю Валентину Давронову, с которой Жамидулов имел интимную близость. Позже девушку закололи в солдатской бане, а после расправы взорвали тело, чтобы ее невозможно было опознать.

Действия обвиняемых были раскрыты по горячим следам. Мотивом преступления стало опасение Жамидулова, что Давронова сообщит об их интимной близости его супруге.

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      Владимир Седов
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