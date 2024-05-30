Суд рассмотрит дело похитивших девушку разведчиков

«Ъ»: суд рассмотрит дело двух разведчиков ВС РФ о похищении девушки в ЛНР

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело двух разведчиков ВС России о похищении жительницы Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает «Ъ».

По данным следствия, старший лейтенант Айдын Жамидулов и рядовой Алексей Дорожкин 13 января 2023 года распивали спиртные напитки в луганском кафе. Спустя некоторое время к ним присоединилась 23-летняя Валентина Давронова, с которой Жамидулов ранее имел интимную близость.

Между ними разгорелся начался конфликт. Жамидулов испугался, что девушка расскажет об их связи жене. Он пообещал отвезти Давронову к ее нынешнему возлюбленному, усадил ее в кузов «КамАЗа» и связал ей руки скотчем. Вместе с ними поехал Дорожкин, который заклеил девушке глаза.

Похитители привезли Давронову в пункт временной дислокации части, где представили ее как украинскую разведчицу, после чего девушку завели в солдатскую баню, где Жамидулов расправился над ней двумя десятками ударов ножом. Офицер приказал Дорожкину завершить начатое.

Затем Жамидулов поручил подчиненным вывезти тело за территорию пункта временной дислокации, где они подорвали его тремя гранатами Ф-1, чтобы Давронову невозможно было узнать. Действия обвиняемых были раскрыты по горячим следам.

Ранее стало известно, что на Украине задержали нацгвардейца, подозреваемого в убийстве двух женщин и двух полицейских. Незадолго до конфликта, женщины вступили в конфликт с военнослужащим, после чего вызвали сотрудников полиции.