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11:20, 22 января 2024Бывший СССР

На Украине задержали подозреваемого в убийстве четырех человек нацгвардейца

ГБР Украины: в Лимане нацгвардеец убил четырех человек

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

На Украине был задержан нацгвардеец, подозреваемый в убийстве четырех человек. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в своем Telegram-канале.

В сообщении ведомства говорится, что мужчина убил двух женщин и двоих полицейских, которые приехали по вызову. Инцидент произошел утром 21 января в городе Лиман.

Как отметили в ГБР, в ходе конфликта с военнослужащим местная жительница вызвала сотрудников полиции. Через некоторое время с приехавшими по вызову правоохранителями пропала связь. Тела погибших с огнестрельными ранениями обнаружила другая группа, выехавшая на место произошедшего на следующий день.

Ранее на Украине по подозрению в коррупции задержали полковника Вооруженных сил Украины и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров. По данным спецслужбы, подозреваемые наладили схему «откатов» при заключении контрактов.

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      Александр Курбатов
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