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18:57, 30 мая 2024Силовые структуры

Убитую разведчиками ВС России девушку из ЛНР проверяли на шпионаж

«Лента.ру»: проверка не подтвердила связь убитой в ЛНР Давроновой с ВСУ
Начало событий в новости Убитая разведчиками ВС России девушка служила в ВСУ и сдалась в плен

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

23-летняя жительница Луганской народной республики (ЛНР) Валентина Давронова, в расправе над которой обвиняются двое военных разведчиков — старший лейтенант Айдын Жамидулов и рядовой Алексей Дорожкин, — прошла проверку, которая не подтвердила ее связь с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом рассказал источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Девушку действительно поначалу приняли за украинскую шпионку, но позже отпустили, поскольку доказать ее вину не удалось. Ее мать Татьяна Давронова сообщила «Ленте.ру», что дочь была в тюрьме Луганска. «Там ее 3-4 раза проверяли на детекторе лжи: он подтвердил, что у нее нет связей с ВСУ, и ее отпустили», — сказала женщина.

По ее словам, через некоторое время Валентиной заинтересовался Жамидулов. Следствие считает, что между ними была близкая связь. Однако мать девушки утверждает, что офицер лишь проявлял к Валентине настойчивый интерес, но та упорно отвергала его ухаживания.

Ранее 30 мая сообщалось, что похищенная двумя российскими разведчиками девушка служила в ВСУ, но сдалась в плен в мае 2022 года.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 5 июня слушания по уголовному делу Жамидулова и Дорожкина. По версии следствия, они закололи похищенную девушку в солдатской бане, а после расправы взорвали тело, чтобы ее невозможно было опознать.

Действия обвиняемых были раскрыты по горячим следам. Мотивом преступления стало опасение Жамидулова, что Давронова сообщит об их интимной близости его супруге.

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      Любовь Ширижик
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