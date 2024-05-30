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19:16, 30 мая 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о службе в ВСУ убитой разведчиками жительницы ЛНР

«Лента.ру»: Давронова, убитая в ЛНР разведчиками, служила в ВСУ против воли
Начало событий в новости Убитую разведчиками ВС России девушку из ЛНР проверяли на шпионаж

Фото: Juan Moreno / Globallookpress.com

Похищенная и убитая двумя российскими разведчиками 23-летняя Валентина Давронова служила в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не по своей воле — ее заставили. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила мать погибшей Татьяна Давронова.

По ее словам, когда дочери было 14-15 лет, ее взяли в Счастинское ополчение Донбасса. «Я в слезах, на коленях просила привезти ее домой, поскольку она несовершеннолетняя. Ее привезли мне — а на следующий день зашли ВСУ», — вспоминает женщина.

Она вместе с дочерью успела побывать в расположениях украинских батальонов «Золотые Ворота» и «Айдар» (признан в России террористическим и запрещен). Там у Валентины вначале требовали выдать ополченцев, а затем, когда ей исполнилось 18 лет, потребовали вступить в ряды ВСУ. Таким образом от Давроновой, которая в то время была беременна, хотели получить подтверждение, что она является «истинной украинкой». В итоге девушка провела на полигоне полгода и ушла в декрет — как отмечает Татьяна Давронова, этим и закончилась ее служба в ВСУ. Но Валентину в память об этом заставили сделать татуировку трезубца на шее.

При этом мать утверждает, что дочь никогда не была в плену. «Когда вошла Российская армия, Валентину забрали — и я не знала, где она находится», — говорит Татьяна. Позже она узнала, что дочь была в тюрьме Луганска. «Там ее 3-4 раза проверяли на детекторе лжи: он подтвердил, что у нее нет связей с ВСУ, и ее отпустили», — сказала Татьяна. Через некоторое время Валентиной заинтересовался старший лейтенант Айдын Жамидулов. Следствие считает, что между ними была близкая связь. Однако мать девушки утверждает, что офицер лишь проявлял к Валентине настойчивый интерес, но та упорно отвергала его ухаживания.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 5 июня слушания по уголовному делу Жамидулова и Алексея Дорожкина. По версии следствия, они закололи похищенную девушку в солдатской бане, а после расправы взорвали тело, чтобы его невозможно было опознать.

Действия обвиняемых были раскрыты по горячим следам. Мотивом преступления стало опасение Жамидулова, что Давронова сообщит об их интимной близости его супруге.

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      Любовь Ширижик
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