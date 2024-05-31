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15:49, 31 мая 2024Силовые структуры

Свидетельница рассказала о встрече с убившими девушку российскими военными

Один из убивших девушку разведчиков сообщал о своих планах посетительнице кафе
Начало событий в новости Раскрыты подробности о службе в ВСУ убитой разведчиками жительницы ЛНР

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Мать Валентины Давроновой, жестоко убитой в Луганской народной республике (ЛНР), сообщила о наличии свидетеля по уголовному делу. Об этом Татьяна Давронова рассказала в эксклюзивном интервью «Ленте.ру».

По словам женщины, компанию российских военных, которая в день убийства сидела в кафе «Радуга», видела одна из местных жительниц. В тот вечер девушка зашла в туалет заведения, а на выходе один из разведчиков сказал ей: «Посмотри на нее [Валентину] — видишь в последний раз».

Тогда очевидица не придала значения этим словам, но, по мнению матери, это доказывает, что убийство было спланировано заранее.

Ранее дело в отношении двух разведчиков, подозреваемых в убийстве 23-летней Давроновой, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. По версии следствия, военные закололи похищенную девушку в солдатской бане, а после расправы взорвали тело, чтобы его невозможно было опознать.

Слушания по делу назначены на 5 июня.

Полную версию интервью с Татьяной Давроновой можно прочитать здесь.

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      Олеся Мицкевич
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