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14:13, 30 мая 2024Силовые структуры

В суде прошли слушания по делу разведчиков о расправе над жительницей ЛНР

Начался суд над разведчиками по делу о похищении и убийстве жительницы ЛНР
Начало событий в новости В суд передали дело двух разведчиков ВС России. Они похитили девушку под видом украинской шпионки и жестоко убили

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону провел предварительные слушания по уголовному делу старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, обвиняемых в расправе над похищенной жительницей Луганской народной республики (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По итогам предварительного заседания на 5 июня назначено рассмотрение дела по существу. По закону на первом заседании прокурор огласит обвинительное заключение, после чего подсудимые выскажут свою позицию по предъявленному им обвинению. Далее суд определит порядок исследования доказательств, собранных следственными органами.

По данным следствия, в январе 2023 года военнослужащие распивали алкогольные напитки в луганском кафе. Позже в заведение пришла 23-летняя Валентина Давронова, с которой Жамидулов ранее имел интимную близость. Спустя некоторое время офицер и девушка поссорились, и Жамидулов, опасаясь, что она расскажет об их связи его супруге, решился на преступление. Он с Дорожкиным расправился с Давроновой, представив ее украинской разведчицей.

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      Любовь Ширижик
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