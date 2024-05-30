В суд передали дело двух разведчиков ВС России. Они похитили девушку под видом украинской шпионки и жестоко убили

В суде рассмотрят дело двух разведчиков ВС России, похитивших девушку в ЛНР

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело двух разведчиков Вооруженных сил (ВС) России о похищении жительницы Луганской народной республики (ЛНР). В преступлении обвиняют старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина.

В настоящее время по делу проходят предварительные слушания, а по существу, как ожидается, его рассмотрят этим летом. Адвокат старшего лейтенанта Наталья Кохан отказалась комментировать обстоятельства случившегося без согласования ответов с подзащитным.

Разведчики похитили и убили девушку

По данным следствия, в январе прошлого года военнослужащие распивали алкогольные напитки в луганском кафе. Позже в заведение пришла 23-летняя Валентина Давронова, с которой Жамидулов ранее имел интимную близость.

Спустя некоторое время офицер и девушка поссорились, и Жамидулов, опасаясь, что она расскажет об их связи его супруге, решился на преступление. Он сообщил своим друзьям, что намерен отвезти Давронову к ее нынешнему молодому человеку. Затем военный усадил бывшую возлюбленную в кузов «КамАЗа» и, когда грузовик тронулся, связал ей руки скотчем. В машину также сел Дорожкин, который по приказу старшего лейтенанта заклеил девушке глаза.

Мужчины доставили жительницу ЛНР в пункт временной дислокации части. По версии следствия, чтобы у подчиненных Жамидулова не возникло вопросов, девушку представили как украинскую разведчицу, которая якобы служила в ВСУ с 2018 по 2021 год и имеет на теле татуировки украинской символики.

Старший лейтенант завел Давронову в солдатскую баню, где около 20 раз ударил ее ножом. В этот момент зашел командир боевой машины разведывательного взвода сержант Роман Плещеев, которому офицер велел добить девушку. Сержант не хотел делать этого, однако, опасаясь последствий со стороны Жамидулова, взял свой нож и ударил им девушку в область левого плеча и правой ноги.

Спустя некоторое время в бане также появился Дорожкин, которому офицер приказал завершить начатое. Рядовой ударил девушку в область сердца. От полученных ран Давронова скончалась.

После этого Жамидулов поручил подчиненным вывезти тело девушки за территорию пункта временной дислокации, где они подорвали его тремя гранатами Ф-1, чтобы жертву невозможно было узнать. Действия военных раскрыли по горячим следам. Трое фигурантов были задержаны и арестованы по решению военного суда.

Офицер Жамидулов декламировал в сети стихотворение собственного сочинения

В конце 2022 года в социальных сетях и СМИ распространилось видео, где офицер Жамидулов декламировал стихотворение собственного сочинения. Произведение было посвящено участникам военной операции.

В материалах расследования указано, что старший лейтенант Айдын Жамидулов является уроженцем Республики Казахстан. Офицер проживал в Псковской области с женой и двумя дочерями. В январе 2022 года он подписал контракт с Министерством обороны России и служил в звании старшего лейтенанта в должности командира парашютно-десантного взвода десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ. До этого Жамидулов работал сварщиком.

Рядового Алексея Дорожкина призвали в 2023 году в звании рядового и должности старшего разведчика.