Военкор Татаринов: ВС России ликвидировали суперснайпера ВСУ Владимира Основенко

Российская армия ликвидировала 27-летнего суперснайпера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Основенко с позывным Найт, сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов.

Украинский военный состоял в 130-м батальоне 241-й бригады Сил территориальной обороны (ТРО), родился в Киеве и был уничтожен в районе населенного пункта Ивановское у Артемовска (украинское название города — Бахмут).

Владимир Основенко Фото: страница Владимира Основенко во ВКонтакте

На Украине утверждают, что снайпер убил несколько десятков российских солдат

Как сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) служивший с Основенко пресс-офицер 112-й бригады ТРО Киева Андрей Ковалев, снайпер был сыном киевского священника, сражался в рядах ВСУ с первого дня конфликта. За это время, по данным украинских СМИ, он «отправил на тот свет несколько десятков» российских солдат.

Православный христианин, украинский националист, киевлянин, футбольный

фанат. Достойный сын своих родителей Андрей Ковалев пресс-офицер 112-й бригады ТРО Киева

По словам Ковалева, 130-й батальон, где служил Основенко, за заслуги и мужество получил из рук президента Украины Владимира Зеленского боевое знамя. Он участвовал в боях в Харьковской области и Артемовске.

Владимир Зеленский Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Ранее сообщалось о смерти одного из самых опытных летчиков-снайперов Украины

В январе Воздушное командование «Запад» ВСУ сообщило о гибели одного из самых опытных боевых пилотов Украины генерал-лейтенанта Станислава Павловича. Он скончался в возрасте 69 лет и был похоронен во Львове.

Павлович был летчиком-снайпером, обучил не одно поколение пилотов. Как рассказала волонтер Наталья Пасичник, он был едва ли не единственным украинским генералом, который продолжал летать в 65 лет. В последние годы военный управлял фронтовым бомбардировщиком Су-24.

Павлович начал карьеру обычным пилотом и дорос до командира бомбардировочного авиационного полка. Затем он стал заместителем начальника аппарата управления боевой подготовки главного командования ВВС Украины. С 2008 по 2013 год Павлович был главой воздушного командования «Запад» Воздушных сил ВСУ.

За время службы военный был отмечен тремя орденами и освоил такие воздушные суда как Л-29, МиГ-15, две модификации МиГ-21, Су-7У, пять модификаций Су-17 и три — Су-24.