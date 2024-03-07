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14:07, 7 марта 2024Бывший СССР

Российская армия уничтожила суперснайпера ВСУ. На Украине утверждают, что он убил десятки российских солдат

Военкор Татаринов: ВС России ликвидировали суперснайпера ВСУ Владимира Основенко

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Российская армия ликвидировала 27-летнего суперснайпера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Основенко с позывным Найт, сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов.

Украинский военный состоял в 130-м батальоне 241-й бригады Сил территориальной обороны (ТРО), родился в Киеве и был уничтожен в районе населенного пункта Ивановское у Артемовска (украинское название города — Бахмут).

Владимир Основенко

Владимир Основенко

Фото: страница Владимира Основенко во ВКонтакте

На Украине утверждают, что снайпер убил несколько десятков российских солдат

Как сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) служивший с Основенко пресс-офицер 112-й бригады ТРО Киева Андрей Ковалев, снайпер был сыном киевского священника, сражался в рядах ВСУ с первого дня конфликта. За это время, по данным украинских СМИ, он «отправил на тот свет несколько десятков» российских солдат.

Православный христианин, украинский националист, киевлянин, футбольный
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Андрей Ковалевпресс-офицер 112-й бригады ТРО Киева

По словам Ковалева, 130-й батальон, где служил Основенко, за заслуги и мужество получил из рук президента Украины Владимира Зеленского боевое знамя. Он участвовал в боях в Харьковской области и Артемовске.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Ранее сообщалось о смерти одного из самых опытных летчиков-снайперов Украины

В январе Воздушное командование «Запад» ВСУ сообщило о гибели одного из самых опытных боевых пилотов Украины генерал-лейтенанта Станислава Павловича. Он скончался в возрасте 69 лет и был похоронен во Львове.

Павлович был летчиком-снайпером, обучил не одно поколение пилотов. Как рассказала волонтер Наталья Пасичник, он был едва ли не единственным украинским генералом, который продолжал летать в 65 лет. В последние годы военный управлял фронтовым бомбардировщиком Су-24.

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Павлович начал карьеру обычным пилотом и дорос до командира бомбардировочного авиационного полка. Затем он стал заместителем начальника аппарата управления боевой подготовки главного командования ВВС Украины. С 2008 по 2013 год Павлович был главой воздушного командования «Запад» Воздушных сил ВСУ.

За время службы военный был отмечен тремя орденами и освоил такие воздушные суда как Л-29, МиГ-15, две модификации МиГ-21, Су-7У, пять модификаций Су-17 и три — Су-24.

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