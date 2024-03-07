Стало известно о ликвидации суперснайпера ВСУ
Военкор Татаринов: Российская армия ликвидировала суперснайпера ВСУ Основенко
Российская армия ликвидировала суперснайпера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Основенко. Об этом сообщает военкор Руслан Татаринов в своем Telegram-канале.
Украинский военный состоял в 241-й бригаде территориальной обороны (ТРО), родился в Киеве и был уничтожен в населенном пункте Ивановское.
Ранее стало известно, что российский разведчик-снайпер с позывным Шика за одну ночь в одиночку уничтожил целое отделение ВСУ. На него вышли восемь украинских военнослужащих, из них семеро были ликвидированы, восьмой с ранением в живот уполз.