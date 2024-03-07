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12:16, 7 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о ликвидации суперснайпера ВСУ

Военкор Татаринов: Российская армия ликвидировала суперснайпера ВСУ Основенко

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российская армия ликвидировала суперснайпера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Основенко. Об этом сообщает военкор Руслан Татаринов в своем Telegram-канале.

Украинский военный состоял в 241-й бригаде территориальной обороны (ТРО), родился в Киеве и был уничтожен в населенном пункте Ивановское.

Ранее стало известно, что российский разведчик-снайпер с позывным Шика за одну ночь в одиночку уничтожил целое отделение ВСУ. На него вышли восемь украинских военнослужащих, из них семеро были ликвидированы, восьмой с ранением в живот уполз.

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      Алевтина Запольская
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