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10:54, 2 марта 2024Бывший СССР

Российский снайпер в одиночку ликвидировал целое отделение ВСУ за одну ночь

Российский снайпер Шика в одиночку уничтожил за ночь 7 бойцов ВСУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский разведчик-снайпер с позывным Шика за одну ночь в одиночку уничтожил целое отделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает «Звезда».

С часу до пяти часов утра на него вышли восемь украинских военнослужащих, из них семеро были ликвидированы, восьмой с ранением в живот уполз. Шика отработал цели под постоянным огнем из миномета ВСУ по своей позиции на протяжении получаса.

Снайпер ведет поддержку мотострелковых и танковых подразделений ВС РФ, уничтожая особо важные цели противника.

29 февраля сообщалось о военнослужащем из Екатеринбурга с позывным Рокер, который вместе со своим подразделением из четырех человек провел пять дней в тылу ВСУ, будучи отрезанным от российских сил во время штурма Авдеевки. По его словам, в суматохе сражения боевая машина пехоты (БМП), на которой он находился, свернула не туда и на 200 метров заехала вглубь территории ВСУ, после чего противник открыл огонь по БМП.

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      Любовь Ширижик
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