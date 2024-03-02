Российский снайпер Шика в одиночку уничтожил за ночь 7 бойцов ВСУ

Российский разведчик-снайпер с позывным Шика за одну ночь в одиночку уничтожил целое отделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает «Звезда».

С часу до пяти часов утра на него вышли восемь украинских военнослужащих, из них семеро были ликвидированы, восьмой с ранением в живот уполз. Шика отработал цели под постоянным огнем из миномета ВСУ по своей позиции на протяжении получаса.

Снайпер ведет поддержку мотострелковых и танковых подразделений ВС РФ, уничтожая особо важные цели противника.

29 февраля сообщалось о военнослужащем из Екатеринбурга с позывным Рокер, который вместе со своим подразделением из четырех человек провел пять дней в тылу ВСУ, будучи отрезанным от российских сил во время штурма Авдеевки. По его словам, в суматохе сражения боевая машина пехоты (БМП), на которой он находился, свернула не туда и на 200 метров заехала вглубь территории ВСУ, после чего противник открыл огонь по БМП.