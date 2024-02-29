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16:11, 29 февраля 2024Бывший СССР

Российский боец рассказал о многодневном выживании в тылу противника в Авдеевке

Российский военный из Екатеринбурга пять дней выживал в тылу ВСУ в Авдеевке

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Военнослужащий из Екатеринбурга с позывным Рокер вместе со своим подразделением из четырех человек пять дней провел в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ), будучи отрезанным от российских сил во время штурма Авдеевки. Об этом он рассказал порталу Ura.ru.

По его словам, в суматохе сражения боевая машина пехоты (БМП), на которой он находился, свернула не туда и на 200 метров заехала вглубь территории ВСУ, после чего противник открыл огонь по БМП. Между штурмовой группой Рокера и основной частью российских войск оказалось два капитальных здания, которые украинские военные оборудовали для длительной обороны, а в одном из них засел снайпер.

Российские бойцы смогли забежать в ближайший дом, где также укрылась группа солдат из другой БМП, уцелевших после обстрела. Рокер отметил, что в укрытии им пришлось растягивать имеющийся у них запас провизии. Суточный рацион представлял из себя треть «Сникерса», галету, воду и горячий чай раз в день.

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На четвертый день группа Рокера получила задачу прорываться навстречу к основной части российских сил. Те, в свою очередь, начали бой, выдвигаясь на помощь. После воссоединения с остальными войсками бойцы заняли близлежащие дома, зачистив их от противника. Позднее российские штурмовики дошли до местного вокзала и подняли над ним российский флаг.

17 февраля ВС России взяли под контроль Авдеевку, представлявшую собой мощный оборонительный узел ВСУ. 26 февраля глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки от украинских военных.

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