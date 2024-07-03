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07:10, 3 июля 2024Бывший СССР

Пленный заявил о попытке украинского военного расстрелять в спину двух сослуживцев

Солдат ВСУ Давыденко выжил и сдался после попытки сослуживца застрелить его

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался расстрелять в спину двух сослуживцев во время боестолкновения, об этом заявил украинский военнопленный Алексей Давыденко, который выжил после этого инцидента и сдался российским войскам. Об этом сообщает РИА Новости.

Мобилизованный из Киевской области был ранен и восстановился после двух операций, которые провели на территории России.

По его словам, во время штурма их позиций он выбежал для отражения наступления и услышал очередь позади себя и товарища.
Пленный отметил, что в него стрелял один из сослуживцев. Мужчине оказал помощь один из бойцов ВСУ, второй раненый не выжил после сильной потери крови. Он добавил, что стрелявший военный попытался убежать, но его заметил FRV-дрон или накрыло ударом, далеко отойти он не успел.

После этого Давыденко сдался в плен, он перенес две операции, чтобы восстановить ногу после огнестрельных ранений.

Ранее украинский военнопленный Виктор Кэрэкеша рассказал, что командование ВСУ относится к мобилизованным солдатам как к мясу. Мужчина также пожаловался, что, когда его перебросили на оборону позиций в Харьковской области, командование выдало бойцу один автомат и четыре магазина в качестве экипировки.

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      Марина Совина
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