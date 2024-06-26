Пленный ВСУ рассказал об отношении командования к мобилизованным как к мясу

Пленный боец ВСУ Кэрэкеша: командования относится к мобилизованным как к мясу

Командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) относится к мобилизованным солдатам как к мясу. Об отношении офицеров к рядовым бойцам ВСУ рассказал в беседе с РИА Новости пленный украинский солдат Виктор Кэрэкеша.

«[Командование] плохо относилось. И нам сразу на полигоне говорили, что мы идем на мясо», — приводятся в публикации слова военного.

Мужчина также пожаловался, что, когда его перебросили на оборону позиций в Харьковской области, командование выдало бойцу один автомат и четыре магазина в качестве экипировки.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении четырех складов боеприпасов армии Украины. Помимо этого, группировка войск «Юг» ликвидировала несколько 105-миллиметровых орудий М119, поставленных ВСУ из США.