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08:28, 26 июня 2024Бывший СССР

Пленный ВСУ рассказал об отношении командования к мобилизованным как к мясу

Пленный боец ВСУ Кэрэкеша: командования относится к мобилизованным как к мясу

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) относится к мобилизованным солдатам как к мясу. Об отношении офицеров к рядовым бойцам ВСУ рассказал в беседе с РИА Новости пленный украинский солдат Виктор Кэрэкеша.

«[Командование] плохо относилось. И нам сразу на полигоне говорили, что мы идем на мясо», — приводятся в публикации слова военного.

Мужчина также пожаловался, что, когда его перебросили на оборону позиций в Харьковской области, командование выдало бойцу один автомат и четыре магазина в качестве экипировки.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении четырех складов боеприпасов армии Украины. Помимо этого, группировка войск «Юг» ликвидировала несколько 105-миллиметровых орудий М119, поставленных ВСУ из США.

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      Глеб Палехов
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