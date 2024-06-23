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13:59, 23 июня 2024Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении четырех складов боеприпасов ВСУ

Минобороны России: группировка войск «Юг» уничтожила четыре склада боеприпасов

Фото: Евгений Биятов /  РИА Новости

Группировка войск «Юг», которая наступает в районе населенных пунктов Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР), за сутки уничтожила четыре склада боеприпасов, танк, а также 105-миллиметровые орудия М119 производства США. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Оборонное ведомство отчиталось, что за последние сутки южная группировка войск улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Часов Яр, Григоровка, Калинина, Миньковка, Константиновка и Курахово в ДНР.

По данным ведомства, на этом направлении потери ВСУ составили до 570 военнослужащих. Помимо этого, Минобороны сообщило об уничтожении одного танка, трех пикапов, семи автомобилей, двух 155-мм гаубиц М777 производства США, трех 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США.

В среду, 19 июня, Минобороны также отчиталось, что подразделения южной группировки войск ударили по складам ВСУ. О том, где они располагались, информация не приводится.

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      Екатерина Улитина
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