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13:17, 19 июня 2024Россия

Армия России отчиталась об уничтожении складов с боеприпасами ВСУ

Минобороны: подразделения группировки войск «Юг» уничтожили два склада ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили два склада Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.

Помимо этого, указанные подразделения российской армии улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение противостоящим им соединениям ВСУ.

Суточные потери противника при этом составили до 560 человек. Кроме того, было уничтожено девять единиц ствольной артиллерии ВСУ и два станции радиоэлектронной борьбы.

Также Минобороны проинформировало о ходе боев на недавно открытом российскими войсками новом направлении — на севере Харьковской области. Там потери ВСУ составили до 300 человек и четыре артиллерийских орудия, в том числе британскую гаубицу L-119.

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      Алан Босиков
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