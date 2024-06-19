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13:17, 19 июня 2024Россия

Российские войска уничтожили британскую гаубицу L-119 в зоне спецоперации

Минобороны России отчиталось об уничтожении британской гаубицы L-119 в зоне СВО

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российские войска в зоне проведения специальной военной операции (СВО) уничтожили гаубицу L-119, которая произведена в Великобритании. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, боевую машину удалось поразить в Харьковской области, где бои ведут подразделения группировки войск «Север».

Помимо британского орудия, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 300 бойцов, два орудия Д-20, гаубицу Д-30 и два пикапа. Также военнослужащие России уничтожили склад боеприпасов противника.

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Ранее российское оборонное ведомство впервые заявило о поражении радиолокационной станции «Каста». Ее поразили подразделения южной группировки войск. Они же уничтожили три полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), 155-миллиметровую буксируемую британскую гаубицу FН-70, 152-миллиметровую пушку «Гиацинт-С».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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