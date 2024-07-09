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12:11, 9 июля 2024Бывший СССР

Военный ВСУ рассказал о сдаче в плен после насильственной мобилизации

Боец ВСУ Задорин рассказал про сдачу в плен после насильственной мобилизации
Вячеслав Задорин

Вячеслав Задорин. Кадр: Минобороны России

Российские военные во время боев в районе села Синельниково предложили солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться в плен. Об этом рассказал сложивший оружие боец ВСУ Вячеслав Задорин, передает ТАСС.

По словам пленного, на фронте он оказался в результате насильственной мобилизации. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) задержали и доставили его в военкомат, когда мужчина шел домой с работы. После прохождения одиннадцатидневной подготовки украинец оказался на фронте.

Задорин уточнил, что в плен он попал 5 июля. Мужчина рассказал, что во время штурма реки юго-западнее Синельниково российские военные предложили бойцам ВСУ сдачу в плен. В противном случае они пообещали забросать блиндажи украинских солдат гранатами. В результате последние согласились на условия Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее стало известно об обстреле солдатами ВСУ сослуживцев в Луганской народной республике (ЛНР). Причиной этого стало оставление позиций в районе Стельмаховки для отхода на северо-запад.

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      Екатерина Грищенко
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