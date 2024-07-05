В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ бежавших с позиций украинских солдат

Марочко: под Стельмаховкой ВСУ обстреляли бежавших с позиций сослуживцев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли сослуживцев, бежавших с позиций в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его словам, инцидент произошел в районе населенного пункта Стельмаховка. После продолжительного боя до взвода украинских солдат решили оставить свои позиции, чтобы отойти на северо-запад.

«Однако по ним был нанесен минометный удар со стороны украинских позиций и группа скрылась в ближайшей лесополосе», — уточнил Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке также рассказал, что попавшие под обстрел украинские военные запросили на открытых частотах в радиоэфире эвакуацию раненых. Но бойцам ВСУ в ней было отказано, добавил собеседник агентства.

Ранее пленный солдат ВСУ Алексей Давыденко заявлял, что украинский военный пытался расстрелять в спину двух сослуживцев. В результате одному из раненых выжить не удалось.