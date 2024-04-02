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12:22, 2 апреля 2024Мир

ООН признала факт пыток людей на Украине по обвинению в сотрудничестве с Россией

ООН: на Украине пытают заподозренных в симпатиях и сотрудничестве с Россией
Фолькер Тюрк

Фолькер Тюрк. Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters

Украинские власти пытают собственных граждан, заподозренных в симпатиях и сотрудничестве с Россией, ими преимущественно становятся жители районов, из которых вынуждены были отойти российские войска. Факт пыток с опорой на свидетельства пострадавших признал верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, сообщает ТАСС.

«Используя слишком широкое и расплывчатое уголовное определение "сотрудничества", украинские власти преследовали и осуждали местных жителей, которые выполняли обычную работу в своем местном сообществе. В некоторых случаях мое управление также документировало пытки и жестокое обращение, произвольные задержания и нарушения прав на справедливое судебное разбирательство в отношении лиц, обвиняемых в сотрудничестве», — заявил Тюрк в ходе выступления на 55-й сессии Совета ООН по правам человека.

Комиссар призвал официальные украинские власти принять во внимание консультации ООН и изменить подход к ответственности лиц, «обвиненных в коллаборационизме».

Ранее пресс-секретарь президента России и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался на тему доклада ООН о пытках российских военных на Украине. Он подчеркнул, что российская сторона будет добиваться того, чтобы все виновные понесли должное наказание.

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      Виктория Кондратьева
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