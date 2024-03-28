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14:20, 28 марта 2024Мир

Песков прокомментировал доклад ООН о пытках российских военнослужащих на Украине

Песков: будем добиваться наказания тех, кто стоит за пытками военных на Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Grigory Dukor / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад Организации Объединенных Наций (ООН) о пытках российских военных на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно же, мы будем добиваться того, чтобы те, кто стоят за этими преступлениями, понесли должное наказание», — заявил официальный представитель Кремля.

27 февраля Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад с информацией, что военнопленные из России подвергались пыткам украинской стороной с декабря по февраль 2024 года.

В докладе ООН также содержатся данные о «суммарной казни по меньшей мере 25 российских военнослужащих вне поля боя» без справедливого суда и надлежащего расследования в 2022 и 2023 годах.

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      Виктория Кондратьева
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