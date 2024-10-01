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08:43, 1 октября 2024Россия

«Я слышала, как он кричит». Мать попавшего в плен ВСУ российского бойца рассказала о шантаже украинских спецслужб

Мать бойца ВС РФ заявила о шантаже со стороны СБУ через демонстрацию пыток сына

Кадр: Telegram-канал ТАСС

Мать российского бойца, попавшего в плен к Вооруженным силам Украины (ВСУ), рассказала, что ее шантажируют украинские спецслужбы. По словам сотрудницы Росгвардии по ДНР Валентины Иванченко, ей демонстрировали видео издевательств над 21-летним сыном. Геннадий Иванченко отправился на фронт добровольцем в 2023 году и перестал выходить на связь в начале августа 2024-го.

Украинские спецслужбы пытаются склонить мать пленного к сотрудничеству

Как рассказала женщина, ей неоднократно звонили по видеосвязи и транслировали в режиме реального времени издевательства над сыном. Таким образом Иванченко пытаются склонить к работе на украинские спецслужбы.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

«Я слышала, как его били, он кричал: "Мамочка, помоги, сделай что-нибудь, сделай, что тебе говорят". И все. Потом они пропадали на время», — поделилась она. По ее словам, звонили несколько раз. Иванченко заявила, что сына пытали электрошокером, затем показывали его с полуобнаженным торсом.

«Мне говорили, что если я не сделаю то, что они говорят, то сына я больше не увижу. При звонках его били, и я слышала это и даже видела», — заявила женщина.

Российский боец перестал выходить на связь в августе

21-летний Геннадий Иванченко отправился на фронт добровольцем. В августе 2024-го он перестал выходить на связь, а спустя три недели его матери позвонили неизвестные и рассказали, что ее сын является пленным. Они обещали вернуть его, если Валентина Иванченко выполнит все условия — в их числе передача внутренней документации Росгвардии и списки личного состава.

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Женщина рассказала, что пыталась тянуть время, однако поняла, что не сможет самостоятельно решить эту проблему, и тогда она обратилась за помощью и решила обнародовать эту историю. По ее словам, украинская сторона не включает ее сына в списки на обмен, и он числится пропавшим без вести.

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      Варвара Кошечкина
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