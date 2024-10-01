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07:37, 1 октября 2024Россия

Мать попавшего в украинский плен бойца СВО рассказала о просмотре видео с пытками сына

Мать бойца СВО Иванченко: спецслужбы Украины присылают пытки сына в плену
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Спецслужбы Украины пытают попавшего в плен российского бойца специальной военной операции (СВО) Геннадия Иванченко, а после присылают матери, Валентине, видео с издевательствами. Об этом Валентина Иванченко сообщила ТАСС.

По словам женщины, являющейся сотрудницей Росгвардии по Донецкой народной республике (ДНР), тем самым ее пытаются убедить сотрудничать с Украиной. Валентина Иванченко отметила, что иногда пытки сына транслировали ей в реальном времени.

«Я слышала, как его били, он кричал: "Мамочка, помоги, сделай что-нибудь, сделай, что тебе говорят" (...) Мне говорили, что если я не сделаю то, что они говорят, то сына я больше не увижу. При звонках его били, и я слышала это и даже видела», — рассказала о просмотре видео мать бойца СВО.

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Она добавила, что спецслужбы Украины требовали от нее документы Росгвардии по ДНР, в том числе, список сотрудников ведомства. При этом сына Валентины не вносят в списки на обмен, чтобы получить от нее максимальный объем сведений.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца, комитеты ООН и Международный комитет Красного Креста потребовать от Киева соблюдения Женевской конвенции на фоне информации о жестоком обращении с российскими пленными.

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      Марк Леонов
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