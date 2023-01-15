Москалькова обратилась к ООН и МККК на фоне пыток российских пленных

Москалькова призвала ООН потребовать от Украины соблюдать Женевскую конвенцию против пыток

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца, комитеты ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) потребовать от Киева соблюдать Женевскую конвенцию на фоне пыток российских пленных. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, родственники попавших в плен россиян Владислава Коваленко и Петра Крикунова отправили ей фотографии, которые доказывают пытки над военными в украинском плену.

С неизвестных аккаунтов анонимные нелюди демонстрируют матерям издевательства над их сыновьями и угрожают убить их, если не получат выкуп Татьяна Москалькова Уполномоченный по правам человека в России

Москалькова обратилась к комитету ООН против пыток и к Международному Комитету Красного Креста незамедлительно потребовать от Украины соблюдения Женевской конвенции, которая запрещает применять пытки и насилие.

Обвинения в пытках в украинском плену

Сержант-медик Даниил Пшеничный сообщил, что российские военные, которые попали в украинский плен в начале спецоперации, подвергались издевательствам и избиениям. Военный врач попал в украинский плен 2 марта 2022 года.

Побои российских военнопленных начались 9 марта 2022 года, когда их доставили в СИЗО в Полтаве. По пути из автобуса до кабинета досмотра все 32 пленных были жестоко избиты сотрудниками СИЗО Даниил Пшеничный Сержант-медик

По словам медика, периодически российских военных отвозили на допросы. Он рассказал, что конвоиры могли ударить их по голове за незнание украинского языка или за нежелание петь гимн.

Также ополченец из Донецкой народной республики (ДНР) Леонид Кудрявцев рассказал о пытках, которым подвергся в украинском плену. По его словам, у него пытались выведать сведения о количестве и расположении военной техники и живой силы . В частности, на первом допросе ему пробили ногу ножом, избивали и отрезали палец.

Он также сообщил, что, не сумев получить нужную информацию, украинские военные перевезли его, предположительно, в Авдеевку, где несколько часов пытали током.

В декабре заведующая отделом экспертизы трупов Луганского республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Ксения Макарова заявила, что на возвращенных Украиной телах бойцов Народной милиции ЛНР были обнаружены следы пыток.

К нам на экспертизу трупов попадает большое количество [тел] военнослужащих с множественными повреждениями, ранениями, ушибами, характер которых позволяет сделать вывод о их многократном длительном причинении Ксения Макарова Заведующая отделом экспертизы трупов Луганского республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы

Реакция ООН

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что украинские силовики пытали российских военнопленных током.

По ее словам, представители миссии ООН провели опрос 175 россиян, находившихся в украинском плену. Были задокументированы случаи пыток, избиений и жестокого обращения в целом. Согласно полученным данным, издевательства чаще всего имели место при захвате, допросе или интернировании военнопленных.

В нескольких случаях украинские правоохранители или военнослужащие, охранявшие военнопленных, наносили им удары ножом или электрическим током с помощью военного телефона «тапик» Матильда Богнер Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине

Богнер подчеркнула, что пытки были зафиксированы в исправительной колонии в Днепропетровской области и в нескольких следственных изоляторах. По ее словам, представители миссии ООН также постоянно контактируют с российской стороной по вопросам нарушения международного гуманитарного права в отношении украинских военнопленных.

Также в ноябре Богнер выразила беспокойство пытками российских и украинских пленных. Она отметила, что Украина предоставила миссии конфиденциальный доступ к пленным в местах их пребывания. По ее словам, Россия этого не сделала, представители международной организации проводили интервью с украинскими военнопленными после освобождения.