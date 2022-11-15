ООН задокументировала пытки током российских военнопленных на Украине

Глава миссии ООН Богнер сообщила, что российских военнопленных на Украине пытали током

Украинские силовики пытали российских военнопленных током, заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер. Об этом сообщает РИА Новости.

На брифинге в Женеве Богнер указала, что представители миссии ООН провели опрос 175 россиян, находившихся в украинском плену. Были задокументированы случаи пыток, избиений и жестокого обращения в целом. Согласно полученным данным, издевательства чаще всего имели место при захвате, допросе или интернировании военнопленных.

«В нескольких случаях украинские правоохранители или военнослужащие, охранявшие военнопленных, наносили им удары ножом или электрическим током с помощью военного телефона "тапик"», — сказала Богнер.

По ее словам, один из опрошенных вспоминал, что все военнопленные больше всего опасались именно пыток военным телефоном. «Ощущение было ужасным. Все твое тело застывало, а потом ты падал на бок», — передала глава миссии слова россиянина.

Богнер добавила, что пытки были зафиксированы в исправительной колонии в Днепропетровской области и в нескольких следственных изоляторах. Она подчеркнула, что представители миссии ООН также постоянно контактируют с Россией по вопросам нарушения международного гуманитарного права в отношении украинских военнопленных.

Ранее в ООН призвали Москву и Киев расследовать инциденты с предположительно имевшими место пытками военнослужащих на украинской территории. Сообщалось, что организация проверяет появившиеся материалы, в том числе изучает видеозаписи с обеих сторон.