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16:45, 15 ноября 2022Мир

ООН задокументировала пытки током российских военнопленных на Украине

Глава миссии ООН Богнер сообщила, что российских военнопленных на Украине пытали током

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Украинские силовики пытали российских военнопленных током, заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер. Об этом сообщает РИА Новости.

На брифинге в Женеве Богнер указала, что представители миссии ООН провели опрос 175 россиян, находившихся в украинском плену. Были задокументированы случаи пыток, избиений и жестокого обращения в целом. Согласно полученным данным, издевательства чаще всего имели место при захвате, допросе или интернировании военнопленных.

«В нескольких случаях украинские правоохранители или военнослужащие, охранявшие военнопленных, наносили им удары ножом или электрическим током с помощью военного телефона "тапик"», — сказала Богнер.

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По ее словам, один из опрошенных вспоминал, что все военнопленные больше всего опасались именно пыток военным телефоном. «Ощущение было ужасным. Все твое тело застывало, а потом ты падал на бок», — передала глава миссии слова россиянина.

Богнер добавила, что пытки были зафиксированы в исправительной колонии в Днепропетровской области и в нескольких следственных изоляторах. Она подчеркнула, что представители миссии ООН также постоянно контактируют с Россией по вопросам нарушения международного гуманитарного права в отношении украинских военнопленных.

Ранее в ООН призвали Москву и Киев расследовать инциденты с предположительно имевшими место пытками военнослужащих на украинской территории. Сообщалось, что организация проверяет появившиеся материалы, в том числе изучает видеозаписи с обеих сторон.

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Глеб Бажуткин
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