Ополченец из ДНР рассказал о пытках в украинском плену

Ополченец с ДНР Леонид Кудрявцев заявил о пытках ножом и током в плену у военных ВСУ

Ополченец из Донецкой народной республики (ДНР) Леонид Кудрявцев рассказал о пытках, которым подвергся в украинском плену. Об этом сообщает РИА Новости.

Вернувшийся домой в рамках обмена пленными в конце 2022 года боец вспомнил, как у него пытались выведать сведения о количестве и расположении военной техники и живой силы . В частности, на первом допросе ему пробили ногу ножом, избивали и отрезали палец.

Не сумев получить нужную информацию, его перевезли, предположительно, в Авдеевку, где несколько часов пытали током.

Ранее заведующая отделом экспертизы трупов Луганского республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Ксения Макарова рассказала, что на возвращенных Украиной телах бойцов Народной милиции Луганской народной республики были обнаружены следы пыток. Она отметила, что военнопленным не оказывали первичную медицинскую помощь, потому что иначе они могли бы выжить.

В ноябре российские военные рассказали, что украинцы заставляли некоторых пленных работать с простреленными коленями. Кроме того, один из освобожденных бойцов сообщил о применении пыток с использованием электрического тока.