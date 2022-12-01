В ЛНР рассказали о следах пыток на возвращенных Украиной телах бойцов

Судмедэксперт Макарова: на возвращенных Украиной телах бойцов НМ ЛНР есть следы пыток

На возвращенных Украиной телах бойцов Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) были обнаружены следы пыток. Об этом сообщила заведующая отделом экспертизы трупов Луганского республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Ксения Макарова, передает РИА Новости.

«К нам на экспертизу трупов попадает большое количество (тел — прим. «Ленты.ру») военнослужащих с множественными повреждениями, ранениями, ушибами, характер которых позволяет сделать вывод о их многократном длительном причинении», — рассказала судмедэксперт.

Эксперты также пришли к выводу, что пытки применялись к еще живым военнослужащим. Кроме того, указала Макарова, военнопленным не оказывали первичную медицинскую помощь, потому что иначе они могли бы выжить.

Ранее уполномоченная по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что украинская сторона передала республике тело военнослужащего НМ с прижизненными следами пыток. Она рассказала, что военнослужащий был ранен на поле боя в сентябре и попал в плен в районе Балаклеи.

11 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ходе очередного обмена пленными Киев вернул 45 военнослужащих и тела еще двух солдат. По его словам, помощь в освобождении пленных оказал Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными.