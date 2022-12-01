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16:14, 1 декабря 2022Россия

В ЛНР рассказали о следах пыток на возвращенных Украиной телах бойцов

Судмедэксперт Макарова: на возвращенных Украиной телах бойцов НМ ЛНР есть следы пыток

Фото: Silas Stein / Globallookpress.com

На возвращенных Украиной телах бойцов Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) были обнаружены следы пыток. Об этом сообщила заведующая отделом экспертизы трупов Луганского республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Ксения Макарова, передает РИА Новости.

«К нам на экспертизу трупов попадает большое количество (тел — прим. «Ленты.ру») военнослужащих с множественными повреждениями, ранениями, ушибами, характер которых позволяет сделать вывод о их многократном длительном причинении», — рассказала судмедэксперт.

Эксперты также пришли к выводу, что пытки применялись к еще живым военнослужащим. Кроме того, указала Макарова, военнопленным не оказывали первичную медицинскую помощь, потому что иначе они могли бы выжить.

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Ранее уполномоченная по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что украинская сторона передала республике тело военнослужащего НМ с прижизненными следами пыток. Она рассказала, что военнослужащий был ранен на поле боя в сентябре и попал в плен в районе Балаклеи.

11 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ходе очередного обмена пленными Киев вернул 45 военнослужащих и тела еще двух солдат. По его словам, помощь в освобождении пленных оказал Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными.

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Алина Гончарова
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