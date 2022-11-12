Украина передала ЛНР тело военнослужащего со следами пыток

Омбудсмен Сердюкова заявила, что Киев передал ЛНР тело военнослужащего со следами пыток

Украинская сторона передала Луганской народной республике (ЛНР) тело военнослужащего Народной милиции (НМ) с прижизненными следами пыток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в ЛНР Викторию Сердюкову.

Как заявила омбудсмен, киевские власти выдали свидетельство о смерти, в котором говорится, что военный умер из-за острой кровопотери в результате ранения левой ноги. На его теле обнаружены многочисленные увечья: сломаны фаланга пальца правой руки и левая кисть, а также «явный след от огнестрельного ранения на левой конечности в районе голени».

«На кожном покрове на спине, на лопатках явные следы от соприкосновения с какими-то горячими предметами, возможно, это была лампа (паяльная — прим. «Ленты.ру»)», — перечислила Сердюкова.

Она рассказала, что военнослужащий был ранен на поле боя в сентябре и попал в плен в районе Балаклеи. При первичном осмотре каких-либо признаков оказания ему первой медицинской помощи не обнаружено.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в ходе очередного обмена пленными Киев вернул 45 военнослужащих и тела еще двух солдат. Он указал, что помощь в освобождении пленных оказал Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными.

