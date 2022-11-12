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22:35, 12 ноября 2022Бывший СССР

Украина передала ЛНР тело военнослужащего со следами пыток

Омбудсмен Сердюкова заявила, что Киев передал ЛНР тело военнослужащего со следами пыток
Виктория Сердюкова

Виктория Сердюкова. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Украинская сторона передала Луганской народной республике (ЛНР) тело военнослужащего Народной милиции (НМ) с прижизненными следами пыток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в ЛНР Викторию Сердюкову.

Как заявила омбудсмен, киевские власти выдали свидетельство о смерти, в котором говорится, что военный умер из-за острой кровопотери в результате ранения левой ноги. На его теле обнаружены многочисленные увечья: сломаны фаланга пальца правой руки и левая кисть, а также «явный след от огнестрельного ранения на левой конечности в районе голени».

«На кожном покрове на спине, на лопатках явные следы от соприкосновения с какими-то горячими предметами, возможно, это была лампа (паяльная — прим. «Ленты.ру»)», — перечислила Сердюкова.

Она рассказала, что военнослужащий был ранен на поле боя в сентябре и попал в плен в районе Балаклеи. При первичном осмотре каких-либо признаков оказания ему первой медицинской помощи не обнаружено.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в ходе очередного обмена пленными Киев вернул 45 военнослужащих и тела еще двух солдат. Он указал, что помощь в освобождении пленных оказал Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными.

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Марина Совина
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