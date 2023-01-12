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18:29, 12 января 2023Россия

Российский врач рассказал об отношении украинских войск к пленным в начале СВО

Российский сержант-медик Пшеничный заявил об издевательствах и побоях в украинском плену

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Российские солдаты, попавшие в украинский плен в начале специальной военной операции (СВО), подвергались издевательствам и избиениям. Об отношении к пленным РИА Новости рассказал сержант-медик Даниил Пшеничный в интервью в рамках спецпроекта «Трибунал. Пытки российских военнопленных».

Военный врач попал в украинский плен 2 марта прошлого года. В материале сказано, что он был захвачен силами теробороны и остался жив лишь потому, что его вместе с сослуживцами решили обменять. «Побои российских военнопленных начались 9 марта 2022 года, когда их доставили в СИЗО в Полтаве... По пути из автобуса до кабинета досмотра все 32 пленных были жестоко избиты сотрудниками СИЗО», — поделился он.

Пшеничный отметил, что периодически пленных российских военных отвозили на допросы. Конвоиры могли ударить их по голове за незнание украинского языка или за нежелание петь гимн. «Из-за того, что голова была в мешке, чем они прикладывали, не могу сказать. Это была либо какая-то бутылка, наполненная камнями, либо осколок трубы», — заявил врач.

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Условия, в которых содержались раненые пленные, Пшеничный назвал невыносимыми. Так, он рассказал про одного из солдат, который с трудом мог двигать корпусом из-за ранения легкого. Пленный не мог спать ни на спине, ни на животе. У другого пленного военного были раздроблены кости ног. «Его пребывание там было не то чтобы невыносимо, а просто невозможно физически», — добавил Пшеничный.

Ранее ополченец из Донецкой народной республики рассказал, что прошел через пытки в украинском плену. Так, на первом допросе ему пробили ногу ножом, избивали и отрезали палец, а впоследствии пленного пытали током.

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Варвара Кошечкина
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