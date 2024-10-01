В ООН опубликовали данные о пытках российских военнопленных на Украине

В ООН опубликовали доклад о пытках 104 российских военнопленных на Украине

С 2023 года 104 российских военнопленных на Украине из 205 опрошенных указали на факты о пытках. Соответствующая информация содержится в периодическом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине.

«Подавляющее большинство актов пыток или жестокого обращения с российскими военнопленными, о которых сообщили 87 из 205 опрошенных военнопленных, имели место в неофициальных или транзитных местах, включая гаражи, подвалы или частные дома. УВКПЧ выявило несколько таких мест», — отметили в докладе.

2 апреля верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что украинские власти пытают собственных граждан, заподозренных в симпатиях и сотрудничестве с Россией. Он призвал официальные украинские власти принять во внимание консультации ООН и изменить подход к ответственности лиц, «обвиненных в коллаборационизме».