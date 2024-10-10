В МИД раскрыли отсутствие реакции Запада на пытки пленных украинскими военными

МИД: Запад игнорирует пытки пленных украинскими военными из-за политики

Запад игнорирует пытки военнопленных бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за политики. Об этом заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев, передает РИА Новости.

«Думаю, что проблема носит именно политический характер, и весь вопрос в том, какой политический сигнал кто получит в какой момент. Но игнорировать правду становится все сложнее и сложнее», — рассказал дипломат.

Лукьянцев добавил, что опубликованный доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), где содержится информация о пытках российских пленных имеет отдельные положительные моменты. Однако он подчеркнул, что в целом документ полон несправедливой критики в отношении Москвы, что не позволяет говорить о наличии объективной позиции по данному вопросу.

1 октября УВКПЧ ООН опубликовало доклад, согласно которому с 2023 года 104 из 205 опрошенных российских военнопленных на Украине сообщили о пытках. В частности, 87 из 205 опрошенных добавили, что подобное происходило в неофициальных или транзитных местах, включая гаражи, подвалы или частные дома.