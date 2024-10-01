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13:26, 1 октября 2024Мир

В ООН опубликовали данные о пытках российских военнопленных на Украине

В ООН заявили, что ВСУ пытают пленных бойцов СВО на Украине в гаражах и подвалах

Фото: Reuters

С 2023 года 104 из 205 опрошенных российских военнопленных на Украине сообщили о пытках. Соответствующая информация содержится в периодическом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине.

«Подавляющее большинство актов пыток или жестокого обращения с российскими военнопленными, о которых сообщили 87 из 205 опрошенных военнопленных, имели место в неофициальных или транзитных местах, включая гаражи, подвалы или частные дома», — заявили в докладе.

2 апреля верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что украинские власти пытают собственных граждан, заподозренных в симпатиях к России и сотрудничестве с ней. Он призвал официальные власти Украины обратить внимание на консультации ООН и изменить подход к ответственности лиц, «обвиненных в коллаборационизме».

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