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11:49, 17 октября 2024Россия

Боец СВО неделю пролежал под завалами, отрезал себе ногу и рассказал о встрече с богом

Неделю пролежавший на поле боя без ноги боец СВО рассказал о встрече с богом

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Доброволец специальной военной операции (СВО) Дарио Ристич заявил о божественном провидении, которое помогло ему выжить в бою. Его рассказ приводит телеканал «Царьград» в Telegram.

О смерти мужчины сообщил его командир — он видел, как солдат подорвался на мине. Из-за огня противника сослуживцы не смогли забрать его тело. Вскоре подразделение узнало, что Ристич «воскрес».

Как рассказал сам боец, после взрыва он сумел отползти в укрытие и перевязать то, что осталось от его ноги. «Вдруг я увидел свет вокруг себя, и Бог протягивает мне руку и смотрит мне в глаза, мы находимся в этом свете — только я и Он», — поделился он.

В укрытии Ристич провел семь дней без еды и воды. За это время он самостоятельно ампутировал перебитую осколками ногу. Затем его нашли российские бойцы и эвакуировали. Сейчас солдат идет на поправку.

Ранее амулет спас жизнь другому российскому бойцу. Пуля застряла в цепочке, которую солдат носил на шее — он пробил вену, остановившись в двух миллиметрах от артерии.

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      Алан Босиков
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