В Подмосковье неизвестный расстрелял бойца спецоперации в автомобиле

В районе деревни Меленки (Солнечногорский район Московской области) неизвестный расстрелял 44-летнего полковника армейского спецназа, замначальника одной из воинских частей по имени Никита (фамилия на данный момент неизвестна), после чего скрылся с места преступления.

Киллер в упор расстрелял офицера

Как пишет Telegram-канал Mash, по предварительным данным, утром 16 октября киллер поджидал полковника на въезде в деревню Меленки. Он открыл огонь из пистолета калибра 9 миллиметров сразу после того, как увидел машину офицера — убийца успел сделать минимум восемь выстрелов, ставших летальными для военного.

В правоохранительных органах сообщили, что убийство военного было спланировано заранее и носит заказной характер — об этом пишет ТАСС. Собеседник агентства отметил, что киллер мог следить за передвижениями офицера.

Магазин от пистолета киллера Кадр: Telegram-канал Следственного комитета РФ

Автомобиль убийцы военного объявили в розыск

По предварительным данным, киллер передвигался на автомобиле — как отмечает Mash, об этом говорят пулевые отверстия на стекле водительской двери и тот факт, что в момент попадания пуль машина двигалась по грунтовой дороге. После расстрела она продолжила движение, пока не уперлась в забор дома.

Telegram-канал 112 сообщает, что убийца мог передвигаться на сером Mitsubishi Outlander 2012 года выпуска — в настоящее время он объявлен в розыск. Для его обнаружения полицейские ввели план «Перехват». Впрочем, позже появились данные, что стрелок мог прийти к деревне Меленки пешком через лес.

Расстрелянный автомобиль полковника армейского спецназа Кадр: Telegram-канал Следственного комитета РФ

Убитый военный неделю назад вернулся из зоны СВО

Как пишет ТАСС, убитый полковник неделю назад вернулся из зоны специальной военной операции (СВО). По факту его расстрела региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело.

На месте происшествия работает группа следователей и криминалистов, проводится осмотр, в том числе автомобиля потерпевшего, а также допрашиваются очевидцы.

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