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11:34, 13 ноября 2024Россия

Сбежавших из российской воинской части солдат собирались отправить на СВО

NGS: сбежавших из воинской части под Новосибирском солдат хотели послать на СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Сбежавших из воинской части под Новосибирском солдат, по предварительным данным, хотели отправить на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает сетевое издание NGS.RU.

О побеге десяти военнослужащих стало известно утром 13 ноября.

Воинская часть, из которой был совершен побег, находится около рабочего поселка Коченево. По словам источника издания, к ней были прикомандированы около 30 человек — военнослужащих, которые ранее самовольно оставили свои воинские части. По информации из открытых источников, в поселке дислоцирована 35-я гвардейская бригада управления Центрального военного округа.

По одним данным, речь идет о солдатах срочной службы. Однако согласно другим сведениям, одному из беглецов 44 года.

Ранее были опубликованы кадры поиска покинувших воинскую часть солдат. На записи видно десять полицейских автомобилей на одной из заправок.

ЖЗЛ
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