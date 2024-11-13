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10:05, 13 ноября 2024Россия

Опубликованы кадры поиска сбежавших из части 10 российских военных

В сети появились кадры из Коченево, где из части сбежали 10 военнослужащих
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из Коченевского района Новосибирской области, где из военной части сбежали 10 человек. Они опубликованы в местной группе «Подслушано в Коченево» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что на одной из заправок района стоят автомобили сотрудников полиции. Автор видео насчитывает десять полицейских машин, стоящих рядом.

О побеге 10 человек из военной части в Новосибирской области стало известно утром в среду, 13 ноября. Как сообщил глава района Евгений Антипов, преступлений с момента побега группы людей не совершалось. Чиновник призвал сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

Впоследствии стало известно, что большинство тех, кто сбежал, — уроженцы Кубани, которые ранее уже оставляли воинские части. Их собрали в Коченево для того, чтобы в следующем году направить в зону СВО. По неофициальным данным, часть покинули 12 человек.

ЖЗЛ
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