Опубликованы кадры поиска сбежавших из части 10 российских военных

В сети появились кадры из Коченево, где из части сбежали 10 военнослужащих

В сети появились кадры из Коченевского района Новосибирской области, где из военной части сбежали 10 человек. Они опубликованы в местной группе «Подслушано в Коченево» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что на одной из заправок района стоят автомобили сотрудников полиции. Автор видео насчитывает десять полицейских машин, стоящих рядом.

О побеге 10 человек из военной части в Новосибирской области стало известно утром в среду, 13 ноября. Как сообщил глава района Евгений Антипов, преступлений с момента побега группы людей не совершалось. Чиновник призвал сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

Впоследствии стало известно, что большинство тех, кто сбежал, — уроженцы Кубани, которые ранее уже оставляли воинские части. Их собрали в Коченево для того, чтобы в следующем году направить в зону СВО. По неофициальным данным, часть покинули 12 человек.