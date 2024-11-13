Полицейские задержали еще троих сбежавших из воинской части российских военнослужащих

Под Новосибирском полицейские поймали еще троих военных, сбежавших из части

Полицейские задержали еще троих военнослужащих, сбежавших из воинской части под Новосибирском. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации в канале, по уточненным данным, всего часть покинули 12 человек. Еще пятеро находятся в розыске. По предварительной информации, по одной из версий, некоторые из дезертировавших могли уехать в Кемеровскую область. Они не вооружены.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в воинской, расположенной в поселке Коченево. Баглецы уехали на такси. Основная масса дезертиров — жители Краснодарского края. Кроме того, среди сбежавших были и те, кто ранее уже самовольно оставлял свои воинские подразделения. Отмечается, что военные должны отправиться в зону специальной военной операции (СВО).