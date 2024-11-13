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08:37, 13 ноября 2024Россия

Под Новосибирском дезертировали десять солдат

Из воинской части в Новосибирской области сбежали 10 военнослужащих
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Из военной части в Новосибирской области сбежали 10 человек. Об этом сообщает NGS.

Дезертиры покинули расположение части в Коченево 12 ноября. Большинство из них уже задержаны, оставшихся ищет полиция.

Источник портала отметил, что основная масса беглецов -— жители Краснодарского края. Также выяснилось, что среди сбежавших были те, кто ранее уже самовольно оставлял свои воинские подразделения. Их собрали, чтобы затем отправить в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Дезертиры скрылись без оружия. Тем не менее, местных жителей призвали быть бдительными.

Ранее сообщалось, что в Москве суд рассмотрит первое уголовное дело в отношении российского военнослужащего, обвиняемого в добровольной сдаче в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ). Следствие установило, что бывший шахтер Роман Иванишин дважды пытался сдаться ВСУ, при этом один раз его действия увенчались успехом.

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