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14:52, 7 апреля 2025Бывший СССР

В Узбекистане местного жителя осудили на пять лет за участие в СВО

РИА: Гражданина Узбекистана осудили на пять лет за участие в СВО
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Учкурганский районный суд осудил на пять лет 51-летнего гражданина Узбекистана за участие в специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из приговора суда, мужчину признали виновным по статьям о наемничестве и вербовке на службу иностранного государства. Его приговорили к лишению свободы сроком на пять лет в колонии общего режима.

В марте 2024 года осужденный заключил контракт с Министерством обороны России и получил российское гражданство. Спустя восемь месяцев мужчина самовольно оставил часть и вернулся на территорию Узбекистана.

Ранее президент соседнего Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал с президентом Франции Эммануэлем Макроном декларацию о стратегическом партнерстве двух стран. Также стороны подписали около десятка соглашений, деклараций и протоколов, направленных на углубление дипломатического, политического и социального сотрудничества.

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