В Узбекистане местного жителя осудили на пять лет за участие в СВО

РИА: Гражданина Узбекистана осудили на пять лет за участие в СВО

Учкурганский районный суд осудил на пять лет 51-летнего гражданина Узбекистана за участие в специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из приговора суда, мужчину признали виновным по статьям о наемничестве и вербовке на службу иностранного государства. Его приговорили к лишению свободы сроком на пять лет в колонии общего режима.

В марте 2024 года осужденный заключил контракт с Министерством обороны России и получил российское гражданство. Спустя восемь месяцев мужчина самовольно оставил часть и вернулся на территорию Узбекистана.

Ранее президент соседнего Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал с президентом Франции Эммануэлем Макроном декларацию о стратегическом партнерстве двух стран. Также стороны подписали около десятка соглашений, деклараций и протоколов, направленных на углубление дипломатического, политического и социального сотрудничества.