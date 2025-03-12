Узбекистан стал стратегическим партнером Франции

Мирзиеев и Макрон подписали декларацию о партнерстве Узбекистана и Франции

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и лидер Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о стратегическом партнерстве двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Мирзиеева.

«По итогам переговоров главами государств принято историческое решение об установлении отношений стратегического партнерства между двумя странами», — говорится в публикации пресс-службы узбекистанского лидера.

Также стороны подписали около десятка соглашений, деклараций и протоколов, направленных на углубление дипломатического, политического и социального сотрудничества.

Ранее стало известно, что американские ракеты HIMARS, атаковавшие рынок в Херсонской области 9 марта, наводились французской разведкой. Отмечалось, что после того, как США лишили Вооруженные силы Украины доступа к своей спутниковой группировке, Франция взяла на себя лидерство в этом вопросе.