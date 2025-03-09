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22:39, 9 марта 2025Бывший СССР

Раскрыта роль Франции в обстреле рынка в Херсонской области

Разведка Франции дала координаты рынка в Херсонской области для ракет HIMARS
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Американские ракеты HIMARS, атаковавшие рынок в Херсонской области, наводились французской разведкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Выяснилось, что спутниковое целеуказание для ракет осуществлялось с французских разведывательных аппаратов. Канал отмечает, что после того, как США лишили Вооруженные силы Украины (ВСУ) доступа к своей спутниковой группировке, Франция взяла на себя «лидерство» в этом вопросе и активно тестирует совместимость своих систем с американскими РСЗО HIMARS и ракетами ATACMS. Поясняется, что тем самым Париж рассчитывает восстановить возможности ВСУ по использованию этих ракет.

Украинские военные атаковали торговые ряды в Великих Копанях, появились в соцсетях губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в воскресенье, 9 марта. По словам главы региона, в момент ударов на рынке находились десятки людей. Жертвами удара стали три человека.

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