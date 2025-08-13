Бывший СССР
15:47, 13 августа 2025Бывший СССР

В стране ЕАЭС мужчину приговорили к тюрьме за участие в СВО на стороне России

В Казахстане приговорили к пяти годам тюрьмы мужчину за участие в СВО за РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Казахстане приговорили к пяти годам тюрьмы мужчину за участие в специальной военной операции (СВО) на стороне России. Об этом сообщает пресс-служба судов города Атырау, где вынесли приговор.

«В суде № 2 города Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в участии в боевых действиях на территории иностранного государства (…) Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-релизе уточняется, что в 2024 году в Москве гражданин Казахстана заключил контракт для прохождения воинской службы с Министерством обороны. Он принял участие в боевых действиях на территории Донецкой народной республики (ДНР). Сообщается, что подсудимый признал свою вину.

Казахстан является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вместе с Россией и Белоруссией с 2014 года.

В апреле в соседнем Узбекистане суд осудил на пять лет тюрьмы 51-летнего гражданина республики за участие в СВО на стороне России. В январе по аналогичной статье там осудили 39-летнего мужчину.

