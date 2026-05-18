РИА Новости: Дрон-перехватчик «Штора» на базе «Сыча» подавит БПЛА ВСУ

Российский дрон-перехватчик «Штора» на базе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Сыч» способен обнаруживать и подавлять беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на оператора БПЛА 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Зеленый сообщает РИА Новости.

«За счет ее управления на оптоволокне сама не подвергается обнаружению и подавлению. Она полностью невидима в воздухе для врага. И за счет этого можно много полезного на нее повесить», — сказал боец.

По его словам, «Штора» представляет собой наземную систему, которая впоследствии была адаптирована для установки на БПЛА. Зеленый добавил, что устройство успело совершить около 10 боевых вылетов общей продолжительностью примерно 20 часов.

Ранее в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) рассказали ТАСС, что предложенные российской компанией «Аркодим» нейросетевые алгоритмы позволят в тысячу раз сократить стоимость поражения цели малой системой противовоздушной обороны, по сравнению с классическим зенитным ракетным комплексом.

В апреле агентство со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что в зоне специальной военной операции испытывают ночные перехватчики FPV-дронов, работающие по принципу «навел и забыл».