Российский «Аркодим» сократит стоимость поражения цели в тысячу раз

Алгоритмы компании «Аркодим» сократят стоимость поражения цели в тысячу раз

Предложенные российской компанией «Аркодим» нейросетевые алгоритмы позволят в тысячу раз сократить стоимость поражения цели малой системой противовоздушной обороны (ПВО), по сравнению с классическим зенитным ракетным комплексом (ЗРК). Об этом ТАСС рассказали в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

«На сегодняшний день созданы алгоритмы нейросетевого анализа и трекинга», — заявили в организации.

Там добавили, что уже проведены испытания лабораторного макета двухосевой турели, которая выявляет цели в автоматическом режиме.

В апреле портал Defence Blog сообщил, что американская компания Talon Avionics представила новый дрон-перехватчик SECTR, который сможет обнаруживать цели по звуку.

В том же месяце газета «Известия» рассказала, что российская компания «Эквижн» при помощи искусственного интеллекта создала прототип сверхдешевого тяжелого беспилотника.