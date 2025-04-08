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12:53, 8 апреля 2025Силовые структуры

В НАК рассказали о количестве попавших под влияние украинских неонацистов россиян

НАК: За 3 года под влияние украинских неонацистов попало более 2,5 тыс. человек
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В НАК раскрыли число предотвращенных за 2025 год терактов с участием молодых россиян

Фото: Shutterstock / Fotodom

За последние три года под влияние украинских неонацистов и террористов попало более 2,5 тысяч молодых людей. Об этом рассказал глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников во время заседания НАК, передает Zvezdanews в своем Telegram-канале.

По данным канала, в НАК отметили, что речь идет о таких террористических организациях, как «Колумбайн» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее председатель НАК заявил, что за 2025 год силовики предотвратили 47 терактов с участием молодых россиян, большинство из которых были несовершеннолетними.

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