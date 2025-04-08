В НАК рассказали о количестве попавших под влияние украинских неонацистов россиян

За последние три года под влияние украинских неонацистов и террористов попало более 2,5 тысяч молодых людей. Об этом рассказал глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников во время заседания НАК, передает Zvezdanews в своем Telegram-канале.
По данным канала, в НАК отметили, что речь идет о таких террористических организациях, как «Колумбайн» (запрещенная в России террористическая организация).
Ранее председатель НАК заявил, что за 2025 год силовики предотвратили 47 терактов с участием молодых россиян, большинство из которых были несовершеннолетними.