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12:44, 8 апреля 2025Силовые структуры

В НАК раскрыли число предотвращенных за 2025 год терактов с участием молодых россиян

НАК: в 2025 году предотвратили 47 терактов с участием молодых россиян
Варвара Митина (редактор)

Фото: Пресс-служба НАК / РИА Новости

За 2025 год силовики предотвратили 47 терактов с участием молодых россиян, большая часть из которых были несовершеннолетними. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников во время заседания НАК, сообщается на сайте комитета.

Бортников объяснил, что молодые люди подпадают под влияние украинских неонацистов и террористических организаций и поэтому начинают планировать преступление. Он также рассказал, что за последние три года задержано более двух с половиной тысяч молодых людей, находящихся под влиянием террористов.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года НАК пресек в России террористическую деятельность 224 лиц, включая двух главарей.

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