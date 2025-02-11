С начала года НАК пресек деятельность 224 террористических лиц в России

РИА Новости: В 2025 году НАК пресек террористическую деятельность 224 лиц

В начале 2025 года Национальный антитеррористический контроль (НАК) пресек в России террористическую деятельность 224 лиц, включая двух главарей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в информационном центре НАК сообщили, что с начала 2025 года пресечена деятельность не только 224 лиц и двух главарей, а также 97 боевиков и более 100 пособников. Кроме того, обнаружено и ликвидировано 11 схронов с оружием, самодельными взрывными устройствами (СВУ) и боеприпасами.

Во вторник, 11 февраля, в Москве под руководством председателя НАК и директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК. Во время него были рассмотрены вопросы деятельности федеральных органов исполнительной власти по профилактике террористических угроз в специальной военной операции (СВО) и выработаны дополнительные меры, а также определены приоритетные направления совершенствования этой работы.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что спецслужбы Украины предпринимают активные действия по вербовке граждан России на совершение противоправной деятельности.